Wat zijn de gevolgen van het stikstofprobleem voor de natuur? Natuurvlogger Tim legt het uit

Als er één onderwerp veel besproken wordt de afgelopen weken, dan is het wel het stikstofprobleem. Reden voor Tim Visser, natuurvlogger bij Omroep Brabant, om uit te leggen wat het stikstofoverschot zoal doet met de natuur.

Sterfte van bomen, het verdwijnen van beestjes, vogels die met gebroken pootjes worden geboren, teveel stikstof in de natuur heeft desastreuze gevolgen. In onderstaande video kom je er meer over te weten.