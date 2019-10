Man die werd neergestoken bij stadion Helmond Sport is ernstig gewond aan zijn hals

Bij het stadion van voetbalclub Helmond Sport is zaterdagnacht een 23-jarige man uit Beek en Donk neergestoken. Hij is ernstig gewond, maakte een politiewoordvoerder zondagmiddag bekend.

De politie werd rond halfdrie 's nachts gewaarschuwd dat de man door vrienden naar het ziekenhuis was gebracht. Het slachtoffer was gewond aan zijn hals.

Bloedsporen

De politie kreeg te horen dat de man was neergestoken bij stadion De Braak. Toen agenten daar onderzoek gingen doen, zagen ze onder een tribune inderdaad bloedsporen. Verder was de plek toen verlaten.

Agenten hebben technisch onderzoek gedaan en bekijken of er op camerabeelden iets te zien is van wat er gebeurd is.

Intensive care

Het slachtoffer is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld en ligt nog op de intensive care.