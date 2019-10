Veertig minderjarigen belagen agenten in Moergestel: 'Extreem geweld' [VIDEO]

Rond halftwee werd er politieassistentie gevraagd bij het 'Feest van de Lange Nacht', dat plaatsvond in een tent aan de Hild. "Daar waren de hele avond al opstootjes", laat een van de bezoekers weten. "De beveiligers moesten meerdere keren optreden om confrontaties tussen diverse groepen te voorkomen."

Rond sluitingstijd stond een groep een andere groep drie kwartier lang buiten op te wachten. "Omdat de politie met te weinig man aanwezig was om in te grijpen, heeft de beveiliging dit moeten doen." Tijdens die ongeregeldheden werd onder meer een beveiliger knock-out geslagen.

'Ze gooiden met dranghekken'

Toen de aanwezige agenten versterking kregen van twee eenheden lukte het in eerste instantie om de partijen te scheiden en leek de rust teruggekeerd. Kort daarop - rond sluitingstijd - laaiden de emoties echter opnieuw hoog op.

Ditmaal liep het volledig uit de hand omdat een honderdtal jongeren zich ermee ging bemoeien. Zo’n veertig jongeren keerden zich volgens de politie 'met extreem geweld' tegen de agenten. "Ze gooiden onder meer met dranghekken naar hen en schopten en sloegen op hen in."

Een aanhouding

Samen met twee politiehondengeleiders probeerden de agenten in linie het plein schoon te vegen. Daarbij zetten zij hun wapenstok en politiehonden in. Verschillende agressieve jongeren - volgens de politie vermoedelijk vijf - werden door een politiehond gebeten.

Volgens de vader van een van de feestvierders ligt het aantal slachtoffers echter veel hoger. "Alleen al drie jongeren die bij mijn zoon stonden, zijn gebeten. Die liggen helemaal open . Die honden vielen iedereen aan."

'Dit sloeg nergens op'

Hij is van mening dat sommige beveiligers zichzelf niet konden beheersen. "Het werd volgens mijn zoon steeds erger. Mensen werden met stokken geslagen. Ook mijn zoon is in zijn nek geslagen. Ik weet dat er tijdens feesten wel vaker iets gebeurt, maar dit sloeg nergens op. Dit was te gek."

Ook een van de vrijwilligers op het feest meent dat 'als de beveiligers rustiger waren geweest, er niet veel gebeurd zou zijn'. "Maar jaag je een menigte van 1100 mensen met geweld de tent uit, dan krijg je problemen", benadrukt de vrouw. "Mijn man werkt hier al al bijna twintig jaar aan mee, maar zo heeft hij het nog nooit meegemaakt."

Uiteindelijk lukte het de agenten de rust terug te krijgen op het plein. Er is vooralsnog één iemand aangehouden.

Geschrokken

De politie laat weten geschrokken te zijn van het extreme geweld en de agressie waarmee de jongeren zich tegen de agenten keerden. "Geweld tegen de politie is onacceptabel en elk incident is er één te veel. Over die grens gaan, accepteren wij niet."

Een woordvoerder van partyboerderij 't Draaiboompje, dat het feest organiseerde, laat weten 'geen zinnig woord te kunnen zeggen' over hoe het zaterdagnacht zo mis kon gaan.