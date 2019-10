Bij een vechtpartij bij een café aan de Markt in Bergen op Zoom is zaterdagavond een man met glas geslagen. De 36-jarige Roemeen raakte daardoor gewond in zijn gezicht.

Volgens de politie was de dader een bekende van hem. Deze 32-jarige Roemeen is door de politie aangehouden in de Rijnstraat. De verdachte is naar een politiecellencomplex gebracht waar hij nog vast zit. De man wordt zondag verder gehoord.