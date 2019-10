Dorpsrel over carillon dat minder vaak mag luiden na handjevol klachten, 'Ze moeten niet zeuren'

In de oudste stad van Holland is een smakelijke dorpsrel gaande. Inzet van de rel, die vooral op Facebook wordt uitgevochten, is de frequentie waarmee het carillon zijn vrolijke klanken uitstrooit over het oude vestingstadje. In plaats van elke vijftien minuten luidt het carillon van de Geertruidskerk ‘plotseling’ nog maar één keer per half uur. De oorzaak: een handjevol klachten van omwonenden, vijf klachten over geluidsoverlast.

“We gaan onze oren niet laten hangen naar die vijf klagers", zegt gemeenteraadslid Minie van de Weerd. "Natuurlijk moet het carillon weer aan." De politica van de partij Morgen heeft publiekelijk de aanval geopend op wethouder John van Vugt.

Hij besloot naar aanleiding van de vijf klachten, eigenhandig het carillon nog maar eens per half uur te laten slaan in plaats van ieder kwartier. "Ik weet niet hoe lang die mensen hier wonen, dat weet je als je hier komt wonen. Dan moet je niet zeuren", reageert een voorbijganger op de carillon-affaire in het historische centrum van Geertruidenberg.

Iedereen heeft een mening

De voor- en tegenstanders van het besluit om het carillon gedeeltelijk uit te schakelen buitelen over elkaar heen op het 'open riool' Facebook. "Het is net een soap", vertelt een vrouw die de discussie volgt. "De mevrouw die er openlijk voor uitkwam dat ze heeft geklaagd over geluidsoverlast van het carillon krijgt heel wat te verduren. Iedereen is ermee bezig."

Niet alleen de klagers (voor zover bekend) moeten het ontgelden, ook de wethouder kan rekenen op minder positieve reacties. Minie van de Weerd legt uit dat in 2015 besloten is om het carillon ieder kwartier te laten spelen. "Dat was een besluit van de gemeenteraad en nota bene ondersteund door de partij van de wethouder zelf. Je kunt zomaar niet een besluit eigenhandig terugdraaien. Ik hoop dat er heel veel mensen boos zijn en anders wel boos worden."

Ik snap niet dat je hierover kunt klagen

Nan Rasenberg woont al ruim zestig jaar aan de voet van de toren en heeft weinig begrip voor de klagers. "Ik snap niet dat je hierover kunt klagen, want dan ga je hier niet wonen. Ik woon hier al ruim zestig jaar en het hoort er gewoon bij. Hij moet gewoon weer ieder kwartier gaan slaan. Als ik al kritiek heb dan gaat het over de melodietjes, dat zijn wel heel vaak dezelfde, maar dat is ook het enige."

"Pek en veren voor de wethouder", zegt raadslid Minie van de Weerd. "Maar, je hebt wel veel nodig, want het is geen kleine wethouder." Voorlopig is het carillon van de Geertruidskerk in Geertruidenberg 'het gesprek van de dag', in het oude vestingstadje.