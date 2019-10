Bryan (26) ontmoette zijn vriendin na een tweet en wil nu andere jongeren uit de eenzaamheid halen

De 26-jarige Tilburger leerde veel nieuwe mensen kennen sinds zijn oproep op 9 augustus. Zo ook zijn nieuwe vriendin, met wie hij samen de Facebookpagina Brabantse Maatjes op touw zette. Jongeren tussen de 16 en 35 jaar worden uitgenodigd om nieuwe vrienden te maken. ''Ik weet uit ervaring hoe vervelend die eenzaamheid is. Op sociale media zie je overal hoe iedereen de tijd van zijn leven heeft, terwijl jij op dat moment thuis alleen zit."

Brabantse Maatjes tijdens een avond in de bioscoop

Bryan vertelt hoe moeilijk het voor hem was om nieuwe mensen te leren kennen. Hij werkt in een Albert Heijn waar zijn collega's een stuk jonger of veel ouder dan hij zijn. ''Veel bestaande vriendengroepen zijn al heel hecht en het is dan moeilijk om daar onderdeel van te worden. Met Brabantse Maatjes kan iedereen gewoon aansluiten en hoort er dan gelijk bij.''

De groep regelt vaak evenementen voor de leden. Zo zaten er zaterdagavond nog zo'n tien jongeren op de kamer van Bryan voor een bordspelletjesavond. "We proberen zoveel mogelijk verschillende dingen te doen. We gaan vaak een terrasje pakken of uit eten. Dat is laagdrempelig en dan kunnen ook jongeren met een beperking makkelijker aansluiten. Maar de komende maand hebben we ook uitjes naar de Efteling en Glow in Eindhoven gepland.''

Gouden regel: iedereen hoort erbij

De meeste evenementen zijn tot nu toe door Bryan zelf georganiseerd en vonden daarom in en nabij Tilburg plaats. De Tilburger hoopt dat andere jongeren ook het voortouw nemen om iets te organiseren zodat over heel Brabant nieuwe vriendengroepen ontstaan. ''Een avond organiseren kan heel makkelijk met een simpele oproep om samen een biertje te doen.''

Volgens de initiatiefnemer zijn er al hechte groepjes vrienden gevormd door de uitjes van Brabantse Maatjes. ''Dat is heel mooi om te zien, maar we moeten daarom wel goed in de gaten houden dat nieuwe leden zich wel makkelijk kunnen mengen. Dat is de gouden regel van de groep.''