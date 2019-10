Flatbewoner draait gaskranen open en vertrekt, buren slaan alarm om gaslucht

Bewoners van een appartementencomplex aan het Spanvlinderplein in Eindhoven hebben zondagmorgen alarm geslagen omdat ze een gaslucht roken. Uit onderzoek bleek dat de bewoner van een van de appartementen zijn gaskranen open had gezet en was vertrokken.

De politie en de brandweer rukten uit en draaiden de gaskranen in de woning dicht. Niemand hoefde te worden geëvacueerd.

De politie is nog op zoek naar de bewoner en hoopt dat hij uit kan leggen waarom hij de gaskranen open had gezet en daarmee een situatie had veroorzaakt die gevaarlijk uit had kunnen pakken.