Vader van bruid ook slachtoffer van 'bruiloftinbrekers': 'Het maakt me zo kwaad'

“Mijn oudste dochter trouwde en er liep een man of duizend rond. Wij pakken dat soort dingen groots aan”, vertelt de man, die liever anoniem blijft. “Ik denk dat ze ons in de gaten hebben gehouden of dat er misschien zelfs iemand op de bruiloft was die ze heeft getipt.”

Het feest was in Eindhoven en de inbrekers sloegen toe op drie adressen in Rijen. “Daar komen wij vandaan. Ze hebben bij ons ingebroken en nog twee andere families die op het feest waren. Dat is wel heel toevallig.”

Logés ontdekte inbraak

De man ontdekte niet zelf dat zijn huis overhoop was gehaald. Gasten die bij hem bleven slapen, gingen alvast naar zijn huis toe. Zij kwamen achter de inbraak. “Ik werd rond elf uur door ze gebeld. Het laatste uur heb ik maar alsof gedaan op het feest. Ik wilde de dag niet verpesten voor mijn dochter.”

Hij stond er nog met een glimlach op zijn gezicht, maar kookte van binnen. “Waarom doen ze dit? Ik werk hard. Die stakkers halen binnen vijf minuten alles overhoop en weg.” De man is vooral boos over de impact die het heeft. “Mijn zoontje van twaalf kwam naar me toe, omhelsde mij en barstte in tranen uit. ‘Papa, zullen ze nog terugkomen?’, vroeg hij. Nu is hij bang. Dat maakt me zo kwaad. Mijn kinderen hebben vannacht dan ook niet thuis geslapen.”

De inbrekers hebben geld en sieraden meegenomen. Ook bij de andere adressen waren de daders vooral op geld uit.