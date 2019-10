Acht boetes voor overlastgevende trouwstoet uit Breda: drone in beslag genomen

Acht automobilisten uit een trouwstoet zijn zondag tussen Breda en Rotterdam op de bon geslingerd voor meerdere verkeersovertredingen. Meerdere politievoertuigen hielden de feestvierders enige tijd in de gaten.

De stoet vertrok vanuit de Brusselstraat in Breda richting Rotterdam. De politie kreeg meerdere klachten binnen van overlast van de groep, waarop werd besloten om hen te volgen. De agenten haalden de bestuurders eerst naar de kant om een waarschuwing te geven. Daar gaven de automobilisten echter geen gehoor aan.

Daarom besloot de politie om boetes uit te schrijven. Eén van de boetes werd gegeven voor het vliegen met een drone boven de stoet. Het gebruik van de apparaten is verboden in de bebouwde kom. De drone wordt in beslag genomen.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat deelnemers van een trouwstoet zich asociaal gedragen. Eind vorige maand haalde de politie twee auto's uit een stoet op de A58 na hinderlijk rijgedrag. Eén van de bestuurders reed onder invloed.

Een week daarvoor veroorzaakte een bruiloftsstoet ook al voor veel irritatie, dit keer op de A50 bij Veghel. Daar meldden getuigen dat verschillende automobilisten langzaam reden op de snelweg en hun auto's stilzetten op vlucht- en invoegstroken.