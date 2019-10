Bijenkasten kapotgeslagen door vandalen: 'Zo maak je een heel volk kapot'

"Wat bezielt zulke mensen?" Hobby-imker Frank van Roessel uit Spoordonk wist niet wat hij zag toen hij zondagmorgen zijn bijenkasten kapotgeslagen op de grond zag liggen in een weilandje. "Dit is moedwillig vandalisme. Maar waarom? Ik snap er helemaal niets van."

Al jaren staan de bijenkasten in een weiland net buiten de kern van het kerkdorpje Spoordonk. "In juli had ik de bijenkasten al ingewinterd. Dat betekent dat ze klaar zijn voor de winter. Zelf kom ik er dus niet iedere dag kijken maar toen ik er vanmorgen langskwam zag ik de kasten daar opeens op de grond liggen."

Naast de kasten lagen lange stokken. "Daarmee zijn ze in elkaar geslagen. Een kast was zelfs in de sloot gegooid."

Onduidelijk of koningin nog leeft

Het is nog niet in te schatten of alle bijen het zullen overleven. "Ik kan pas de komende weken zien of de koningin nog leeft. Als die het niet heeft gehaald, is het volk ten dode opgeschreven."

De hobby-imker kan wat kattenkwaad wel begrijpen. maar hier is geen chocolade van te maken. "Die bijen doen helemaal niemand kwaad. Met die kasten wil ik alleen maar onze mooie natuur een beetje helpen. Meer niet. Op deze manier maak je echter een heel volk kapot."

Nog geen tips

Van Roessel heeft bij de politie aangifte gedaan van de vernielingen. "Maar de vraag is wat het oplevert en of de daders zo opgespoord kunnen worden. Wij hebben een appgroepje met de buurt en daarin is iedereen al verwittigd. Maar vooralsnog zijn er geen tips binnengekomen over de mogelijke daders."