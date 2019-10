Collectebussen voor zieke kinderen én de Voedselbank gestolen bij kringloopwinkel in Waalwijk

Een slecht begin van de week voor Kringloopwinkel Waalwijk aan de Grotestraat. Vrijdagnacht werd niet alleen de kassa gejat, maar ook drie volle collectebussen. "Dat de kassa is gestolen, is al erg genoeg. Maar een collectebus voor zieke kinderen stelen, snap ik écht niet"

Morena, vrijwilliger in de winkel, kan er met haar verstand niet bij. Naast de collectebus voor zieke kinderen, stonden er ook nog twee voor de Voedselbank. "We sparen het hele jaar door om met kerst een volle bus af te kunnen geven. Dat gaat dit jaar dus niet door."

"Bijna iedereen gooit er wel wat in. Ik vraag het ook altijd aan iedere klant en dan uiteindelijk krijg je dit. Ik vind het echt een stap te ver."

De kassa en de collectebussen lagen afgesloten in een kluisje. Ook zijn er volgens Morena verder geen spullen uit de winkel gestolen. "Ik snap eigenlijk niet dat ze inbreken in een Kringloopwinkel. Ik bedoel, het is geen goudmijn." Morena vervolgt: "Het lijkt erop alsof ze wisten waar ze moesten zijn." "

De vrijwilligers van de Kringloopwinkel zijn er in ieder geval flink druk mee. "Het is niet alleen de inbraak en een nieuwe ruit, maar ook een nieuwe kassa en nieuwe collectebussen. We willen hoe dan ook wat voor de goede doelen doen", klinkt Morena vastberaden.