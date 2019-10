CZ waarschuwt voor valse e-mails over betalingsachterstand: ‘Nauwelijks van echt te onderscheiden’

Zorgverzekeraar CZ in Tilburg.

TILBURG -

Zorgverzekeraar CZ waarschuwt voor valse e-mails over een betalingsachterstand. Volgens CZ zijn de mails sinds een paar dagen in omloop en nauwelijks van echt te onderscheiden. De zorgverzekeraar geeft aan dat er via de e-mails gevraagd wordt om een specifiek bedrag te betalen, namelijk 331,74 euro.