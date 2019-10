A59 bij Oosterhout even open in spits, herstelwerkzaamheden na dodelijk ongeluk om 19.00 uur hervat

De A59 bij Oosterhout gaat maandagavond tijdens de avondspits voor korte tijd weer open. Tussen 17.00 en 19.00 uur kunnen automobilisten met langzame snelheid over de snelweg rijden. De A59 is al bijna de gehele dag afgesloten door een dodelijke aanrijding tussen twee vrachtwagens.

Het asfalt op de snelweg raakte door de botsing beschadigd. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat wordt het bovenste gedeelte van het wegdek weggehaald en kunnen automobilisten tijdelijk over de onderlaag rijden. In de avondspits gaan alle rijbanen twee uur lang open, waardoor automobilisten met langzame snelheid over de weg kunnen. Door de gepaste snelheid verwacht Rijkswaterstaat wel grote vertragingen. Na 19.00 uur wordt de weg tot ongeveer 23.00 uur afgesloten. Dan wordt er nieuw asfalt gelegd.

Deze ochtend kwamen twee vrachtwagens met elkaar in botsing, waarna één van de bestuurders overleed. Volgens de woordvoerder van Rijkswaterstaat duurt de afzetting van de weg zo lang omdat het asfalt beschadigd raakte door de botsing. Ook het bergen van de twee vrachtwagens is een behoorlijke klus.

Door de aanrijding ontstond er al snel een file. Het verkeer wordt geadviseerd voorlopig om te rijden via de A16, A58 en A27. De afsluiting van de snelweg zorgt ook voor veel problemen over de randweg in Breda. Veel verkeer volgt de officiële omleiding niet, maar rijdt dwars door de stad over de Bakker en Ruebweg en de Nieuwe Kadijk. Daar staat het verkeer stil.