A59 bij Oosterhout weer open na herstelwerkzaamheden na dodelijk ongeluk

De A59 bij Oosterhout in de richting Oss is pas in de nacht van maandag op dinsdag weer opengegaan. De weg was na een dodelijk ongeluk, maandagmorgen rond een uur of negen, dicht. Twee vrachtwagens botsten toen op elkaar.

Het verkeer kon maandag alleen tussen 16.55 en 19.00 uur, met lage snelheid, over de snelweg rijden. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat was het bovenste gedeelte van het wegdek weggehaald en konden weggebruikers tijdelijk over de onderlaag rijden. Vóór en na de avondspits ging de weg dicht, omdat de twee vrachtwagens moesten worden geborgen. Ook het wegdek moest worden hersteld.

Maandagochtend botsten twee vrachtwagens tegen elkaar, waarbij één van de bestuurders overleed.

Door de aanrijding ontstond er al snel een file. De afsluiting van de snelweg leidde ook tot veel problemen op de randweg in Breda. Veel verkeer volgde de officiële omleiding via de A16, A58 en A27 niet, maar reed dwars door de stad over de Bakker en Ruebweg en de Nieuwe Kadijk in Breda. Daar stond het verkeer lange tijd stil.