Koning bezoekt Pools militair ereveld in Breda, herdenking dinsdag live te volgen bij Omroep Brabant

De Polen veroverden op 29 oktober 1944 straat voor straat Breda. De militairen spaarden de gebouwen van de stad zo veel mogelijk. Hun generaal, Stanislaw Maczek, gaf ze die opdracht van te voren mee.

Drie Poolse infanteristen rusten even uit in de Dillenburgstraat. (Foto: D.J. Roovers)

Gestaag trokken ze op door de stad. Het waren hevige gevechten. Veel Poolse soldaten overleefden het niet. Ze vonden uiteindelijk hun laatste rustplaats op het Pools Militair ereveld in Breda.

Poolse infanterie rukt op aan de rand van Breda (DJ Roovers)

Generaal Maczek overleefde de slag om Breda wel. Hij werd vervolgens nog naar andere plekken aan het front gestuurd om daar de Duitsers te verjagen. In 1994 overleed hij. Het was Maczeks' laatste wens om bij 'zijn' mannen in Breda te worden begraven.

Natuurlijk vervulde Breda de wens van ereburger Maczek. Hij werd bijgezet op het Pools militair ereveld. Zijn graf is langzamerhand een soort bedevaartsoord aan het worden. Er komen steeds meer mensen, vooral ook Polen, die Maczeks' graf bezoeken.

Generaal Dwight D. Eisenhower schudt de hand van een Poolse officier. Generaal Maczek kijkt toe. (Foto: H. Venema)

De uitzending rond de plechtigheid op het Pools Militair ereveld in Breda begint om 15.30 uur.