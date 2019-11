Meike en Lieke maken dekens voor premature baby's, in de race voor titel Brabander van het Jaar

De naaimachines ratelen aan een stuk door op de zolder van Meike in Deurne. Terwijl ze een piepklein stukje stof onder de naald uit haalt, legt Meike uit: "Dit wordt een dekentje voor een kindje dat te vroeg geboren is."

Het idee voor de dekentjes is ontstaan na de geboorte van Fieke, het dochtertje van Meike en haar man Bart, dat ook veel te vroeg geboren werd. Meike: "Fieke lag in de couveuse onder een klein ziekenhuisdekentje. Ik heb toen aan mijn zus, tante Lieke, gevraagd om mooie, persoonlijke dekentjes te maken voor Fieke. En die is dezelfde nacht nog gaan naaien."

Baby Fieke overleed twee weken na haar geboorte

Fieke overleed twee weken na haar geboorte aan een infectie. Toch besloten de zussen om dekentjes te blijven maken. Lieke: "We zijn nooit meer gestopt. Wij zien hoe mooi en belangrijk het is. Het geeft ouders heel veel troost."

Inmiddels hebben ze met tientallen vrijwilligers al heel wat uren achter de naaimachine doorgebracht. De Fieke-pakketjes worden op de couveuse-afdelingen van tien ziekenhuizen gebruikt.

Lieke laat vol trots een pakketje zien. "Er zit een vrolijk gekleurd dekentje in. En een geurdoekje. Dat kan de vader of moeder tegen de huid houden zodat hun geur erin trekt. Als je dat bij de baby in de couveuse legt is dat goed voor de binding."

Bekijk hier de dekentjes en doekjes die Meike en Lieke maken:

Een van de ziekenhuizen die door de zussen wordt opgefleurd, is het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Verpleegster Alleys Borst legt uit waarom. "Ouders waarderen het enorm. De couveuses zien er meteen heel anders uit. Door de vrolijk gekleurde dekentjes zie je de snoeren en kabeltjes niet meer. En het brengt letterlijk en figuurlijk kleur in donkere dagen voor deze mensen."

