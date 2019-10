'Kan ik hier een taart mee bakken?', politie waarschuwt voor sluwe pinpasdieven

De politie is momenteel op zoek naar pinpasfraudeurs die in Brabant te werk gingen. In opsporingsprogramma Bureau Brabant van maandagavond komen de trucjes van deze dieven uitgebreid aan bod. Ook worden er camerabeelden van de dieven gedeeld.

De politie waarschuwt voor de vele varianten waarop pinpassen worden gestolen. Een rekening van een oudere vrouw werd voor 1250 euro geplunderd nadat haar pinpas was gestolen in een supermarkt. De dame werd in een gangpad aangesproken door een jongeman die vroeg hoe hij een taart moest bakken. Terwijl ze hem wat handige tips gaf, graaide een andere man in haar handtas. Kort voordat ze de supermarkt inging pinde ze bij een automaat. Daar stond iemand over haar schouder mee te kijken.

Een bejaarde vrouw in Eindhoven trapte onlangs in een babbeltruc van een jonge vrouw die vroeg of ze bij haar even naar de wc mocht gaan. Vervolgens ging ze met de pinpas van de vrouw ervandoor. De oudere vrouw werd vervolgens gebeld door een man die zich voordeed als politieagent en om haar pincode vroeg om de rekening te blokkeren. De vrouw werd voor 250 euro bestolen. De dief die het geld opnam bij een automaat is vastgelegd op bewakingsbeelden.

In het opsporingsprogramma doet ook een oudere man zijn verhaal over hoe hij werd opgelicht door iemand die zich voordeed als pakketbezorger. Hij kreeg een nep pakket en moest volgens de bezorger nog tachtig cent aan portokosten pinnen. Nadat hij dat deed werd zijn pinpas snel omgewisseld voor een andere.