Koning Willem-Alexander en Poolse president herdenken bevrijders van Breda, kijk LIVE mee

BREDA -

Precies 75 jaar geleden bevrijdden militairen van de 1e Poolse Pantserdivisie Breda. Bij de strijd in West-Brabant sneuvelden veel Polen. Dinsdag is er een plechtigheid om deze mannen en hun later gestorven generaal Stanislaw Maczek, te herdenken. De ceremonie is live te volgen via Omroep Brabant.