Dzieki!, NAC-supporters bedanken Poolse bevrijders met mega-spandoek op tribune

BREDA -

De supporters van NAC hebben dinsdagavond een groot spandoek van de tribunes laten rollen om de Poolse bevrijders van hun stad Breda te bedanken. In het kader van 75 jaar bevrijding viel er 'Dzieki' te lezen op het megadoek van 40 x 24 meter. Dat betekent dank in het Pools. De letters werden gevormd door de namen van de Poolse soldaten die in Breda en omgeving zijn gesneuveld.