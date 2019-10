Drugslab ontdekt in woonwijk in Veldhoven: 'Extra link'

In of bij de bungalow aan de Aerdmennekesbaan in Veldhoven waar dinsdag een drugslab werd ontdekt, is zes jaren geleden een hennepplantage opgerold. Dit melden buurtbewoners. Volgens hen is daarna een 'hele aardige jongeman' in het huis gaan wonen, die geregeld tijd had voor een praatje en immer groette. Ook wisten ze te vertellen dat hij het pand heeft opgeknapt. "Maar nu weten we ook waarvan", aldus één van de mensen met wie een verslaggever van Omroep Brabant sprak.

De politie noemt het 'extra link' dat het lab midden in een woonwijk ligt. Hoe groot het lab is, kon een politiewoordvoerder aan het begin van de middag niet zeggen. Ook is het volgens hem onduidelijk of het gaat om een lab dat in aanbouw was of dat al in gebruik was.

'Langer drugsgerelateerde zaken'

Specialisten van de politie doen dinsdag onderzoek in de garage bij het huis en in de woning zelf. Het vermoeden bestond volgens een woordvoerder al langer dat er in het huis 'drugsgerelateerde zaken speelden'. Daarom werd dinsdagochtend besloten een kijkje te nemen op het adres.

Of er mensen in het huis aanwezig waren op het moment van de ontdekking van het lab, wist de politiewoordvoerder dinsdag nog niet. Hij kon evenmin vertellen of er mensen in verband met het lab zijn aangehouden. Het is ook niet duidelijk of er een verband is tussen de ontdekking van het drugslab en de schietpartij die zondagavond in Veldhoven plaatsvond.