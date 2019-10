'Extra link', drugslab ontdekt in woonwijk in Veldhoven

VELDHOVEN -

De politie heeft dinsdag in een bungalow aan de Aerdmennekesbaan in Veldhoven een drugslab ontdekt. De politie noemt het 'extra link' dat het lab midden in een woonwijk ligt. Hoe groot het lab is, kon een politiewoordvoerder aan het begin van de middag nog niet zeggen. Ook is het volgens hem nog onduidelijk of het gaat om een lab dat nog in aanbouw was of dat al in gebruik was.