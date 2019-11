‘De concurrentie is moordend’, grote ketens bedreigen zelfstandige sportscholen in Brabant

Basic Fit, Fit for Free, Anytime Fitness of Fitland, bijna iedereen heeft wel zo'n sportschool in de buurt zitten. De enorme groeistuip van low-budget fitnesscentra is dan misschien wel voorbij, maar de grote ketens hebben nog altijd de wind stevig in de rug. De vaak kleinere, zelfstandige fitnessondernemers daarentegen moeten alle zeilen bijzetten om te overleven.

Grote ketens zijn bedreiging

Koen Gerrits van Medifit Breda windt er geen doekjes om: "De concurrentie is moordend", zo zegt hij over de fitnessbranche. "Die is de laatste jaren echt enorm toegenomen. Er zijn er heel veel sportcentra bijgekomen en dan met name de grote ketens."

Ook Mark van Liempd van Sportcentrum De Dieze uit Den Bosch heeft de concurrentie sterk zien toenemen en merkte dat het steeds moeilijker werd voor de fitnesscentra die geen deel uit maken van een grote keten. "Het is een bedreiging voor de fitnessbranche", zo stelt hij zelfs. "Je zult er op in moeten spelen, je moet 'out-of-the-box' en nieuwe dingen bedenken. Je moet je onderscheiden om te overleven."

Kijk hier de video waarin de sportschoolhouders vertellen over de bedreiging van de grote fitnessketens.

'Wij willen geen lagere kwaliteit'

De onafhankelijke sportscholen zagen door de komst van de grote low-budget bedrijven in eerste instantie veel klanten weglopen vanwege de prijs. Door de bank genomen liggen de tarieven van de ketens behoorlijk lager. "Als je minder persoonlijke aandacht biedt en virtuele lessen, dan zal de prijs waarschijnlijk lager liggen", zegt Mark van Liempd. "Maar die lagere kwaliteit willen wij niet, dus dan ligt de prijs iets hoger."

Stukje extra aandacht

"Dat heeft te maken met een stukje personeelsbeleid, vult Koen Gerrits aan. "Wij hebben meer mensen op de vloer staan, maar ook meer gekwalificeerd personeel. Zowel in groepslessen als in fitness. Het is niet zo dat als iemand zich hier inschrijft dat ze het het verder uit kunnen zoeken. We zorgen ook dat de mensen daadwerkelijk hun doelstellingen gaan halen. We denken mee met de klant, een stukje extra aandacht."

Sneltreinvaart

Branchevereniging NL Actief bevestigt de bevindingen van de zelfstandige sportschoolhouders. De branche groeit, met 3,2 miljoen actieve leden de grootste sport van Nederland, maar verandert daardoor ook flink.

"De komst en opmars van budgetketens is de afgelopen jaren in sneltreinvaart gegaan", zegt Ronald Wouters, directeur van NL actief. "Dezelfde ontwikkeling hebben andere branches ook meegemaakt. Neem bijvoorbeeld supermarkten. Je hebt de duurdere winkels en formules, zoals Albert Heijn, en het goedkopere segment zoals bijvoorbeeld Lidl. Dezelfde natuurlijke ontwikkeling maakt ook de fitnessbranche door."

"Vaak is het verschil in aanbod voor veel consumenten nog niet inzichtelijk, en daar schuilt het gevaar dat men een fitnessbedrijf in het midden of hoge segment als duur gaat betitelen", aldus Wouters.

Negatief marktsegment

De trend wordt ook gestaafd door de laatste branche-informatie van de Rabobank, weliswaar met een kanttekening. De bank ziet, ondanks de groeiende markt, ook de problemen. Zo valt te lezen:

'Toch is er sprake van een negatief marktsentiment omdat de concurrentie moordend is en de consument grilliger is dan ooit. Deze toenemende concurrentie komt vooral vanuit het groeiend aantal filialen van de grote budgetketens.'

Antwoord gevonden, maar blijven knokken

Het blijft dus knokken, maar de ledenaantallen beginnen toch bij de zelfstandigen weer te stijgen. Klanten komen bijvoorbeeld terug omdat de service bij de low-budget centra minder is. Daar ligt ook het zakelijke antwoord dat de kleinere zelfstandigen hebben gevonden op het (prijs)geweld van de grote ketens. Ze onderscheiden zich in beleving, dienstverlening, vernieuwing en kwaliteit.

Anders zijn

Bij Medifit in Breda lopen ze vaak voorop met de laatste fitnesstrends. Zo heeft het bedrijf onder meer de Milon Cirkel en sinds kort ook eGym, een nieuwe manier om snel, veilig en effectief te trainen. "Wij maken het verschil met een stukje goed gekwalificeerd personeel, met de juiste begeleiding", vertelt Koen Gerrits van Medifit. "Maar ook door producten binnen te halen waarmee je onderscheidend bent en echt anders kan zijn dan de traditionele fitnesscentra."

Alles onder één dak

Sportcentrum De Dieze in Den Bosch doet het weer een tikkeltje anders. Net als bij zijn collega in Breda lopen er bij Mark van Liempd ook fysiotherapeuten rond in het pand. Dat maakt onderdeel uit van de nieuwe filosofie, als wapen tegen de concurrentie. Naast de fitnessschool zitten er meer ondernemers onder één dak op het gebied van gezondheid.

"We hebben ons beleid aangepast om onze plek in de markt weer te vinden", vertelt Van Liempd. "We hebben onze lesprogramma's uitgebreid met echte docenten, een hot yoga studio gemaakt, leefstijl-coaching, een Pilatus studio en een diëtist. Allemaal mensen die voor kwaliteit gaan en elkaar versterken. Die samen een goed product aanbieden."

Ook op de kleintjes letten

Toch moeten de zelfstandige fitnesscentra alert blijven, want de concurrentie blijft op de loer liggen. Ze moeten tegenwoordig ook op de kleintjes letten. "Toetreders als boutique fitnessstudio’s, personal trainers en bootcamp bedrijven zijn de nieuwe fitnessaanbieders", zo zegt Ronald Wouters van NL Actief. "Er komt steeds meer segmentering en dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn voor de ontwikkeling van de branche."

Blijven opletten en mee bewegen dus. "Ik ben er van overtuigd dat kwaliteit uiteindelijk ook zijn plek krijgt", aldus Mark van Liempd.