A58 dicht bij Ulvenhout na ongeluk met vrachtwagen, verkeer richting Tilburg moet omrijden

Door een ongeluk met een vrachtwagen en auto is de A58 bij Ulvenhout dinsdagmiddag dicht. Het verkeer in de richting van Tilburg en Eindhoven moet omrijden.

Volgens Rijkswaterstaat kan dit het beste via de A16 (in de richting van Rotterdam), de A59 (in de richting van Waalwijk) en de A27 (vanuit Oosterhout richting Breda). Op die laatste snelweg staat inmiddels een korte file.

Auto in brand

De auto vloog na de botsing in brand. De bestuurder bleef ongedeerd. Wel is de vrachtwagenchauffeur gewond geraakt. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.