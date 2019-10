Opnieuw verkeerschaos verwacht door demonstratie, woensdag kiep- en kraanwagens naar Den Haag

Het verkeer op de wegen in onder meer Brabant moet woensdag in alle vroegte rekening houden met langzaam rijdende kiep- en kraanwagens. De voertuigen maken deel uit van een stoet, die vanuit Kerkrade, in Zuid-Limburg, over Brabant en Utrecht naar Den Haag zal rijden. Ook uit Gelderland en Overijssel zullen vrachtwagens aansluiten.

De initiatiefnemers willen hiermee op eigen wijze bijdragen aan het protest uit de bouwsector, later op de dag op het Malieveld in Den Haag. Zij zijn fel tegen de verscherpte milieuregels van het rijk. De afgelopen weken heeft het verkeer in grote delen van het land meerdere keren last gehad van protesterende boeren.



Problemen met stikstof en PFAS

In Den Haag worden woensdag duizenden mensen uit de bouwwereld en aanverwante sectoren verwacht. Hun bedrijven lopen tegen regels over stikstof en PFAS aan. PFAS is een verzamelnaam voor chemische stoffen, waarvan de laatste jaren steeds duidelijker is geworden dat ze schadelijk zijn voor gezondheid en milieu.

De organisatoren van de demonstratie zijn verenigd in de stichting Grond in Verzet. Ze vinden dat het rijk te strenge criteria aanhoudt bij het verwerken van grond waar PFAS in zit. Ze stellen dat Nederland hierdoor ‘op slot’ zit en dat er massale ontslagen dreigen.



Tussenstop in Den Bosch

Grond in Verzet wil woensdag vooral publieksvriendelijke acties. De colonne met kiep- en kraanwagens dreigt een ander karakter te krijgen. Organisator Leon Rog laat weten dat vanaf vijf uur ’s morgens vanuit Kerkrade met een snelheid van vijftig kilometer per uur naar Utrecht zal worden gereden. Daarna, op weg naar Den Haag, wordt de snelheid teruggebracht naar 25 kilometer. Onderweg zullen vanuit onder meer Brabant collega’s aansluiten. Zo zal er tussen zes en zeven uur een stop zijn bij Den Bosch. Ook vanuit onder meer de Achterhoek en de Veluwe worden tientallen vrachtwagens op weg naar Den Haag verwacht.

Een woordvoerder van Transport en Logistiek Nederland (TLN) liet bij L1 weten dat hij deze actie afkeurt. “Er zijn echt andere manieren om aandacht te vragen. Op deze wijze breng je transporteurs die wel moeten werken, en het andere verkeer, in de problemen. Wij hebben niet voor niets iedereen die wil meedoen op het Malieveld geadviseerd om met het openbaar vervoer of de auto te komen.”



'Prettige chaos'

TLN kan zich wel vinden in de plannen van de stichting Grond in Verzet. Ook andere belangenorganisaties staan achter de demonstratie, net als de vakbonden. Grond in Verzet is op de hoogte van de alternatieve protesttoer en is er niet blij mee. De stichting gaat voor een publieksvriendelijke demonstratie, inclusief het storten van goedgekeurd zand op het Malieveld. “Hoeveel mensen erop af komen? Ik heb totaal geen idee, maar ik reken op een prettige chaos”, aldus Jan van Nistelrooij van transportbedrijf Van Lijssel Transport in Den Bosch. Hij maakt deel uit van de organiserende stichting en is woensdag één van de sprekers op het Malieveld.

Een woordvoerder van de politie in Oost-Brabant laat desgevraagd weten dat hij er vanuit gaat dat veel verkeer, van machines op diepladers, in de nachtelijke uren richting Den Haag gaat. "Dat zou dus moeten loslopen qua hinder", zo zei hij. Ook zijn collega in Midden- en West maakt zich vooralsnog geen zorgen, omdat de meeste drukte in de Residentie wordt verwacht.

