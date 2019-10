Gert (65) was directeur van een zorgcentrum, maar nu gaat hij weer als verpleger werken

Gert van der Pluijm nam deze zomer afscheid als zorgbestuurder, maar hij kon de zorg niet missen. Hij wilde zijn passie blijven uitoefenen. Die passie was niet het besturen van een zorgorganisatie, maar juist het verzorgen van mensen. Nu werkt hij 24 uur in de week bij Volckaert in Oosterhout op de afdeling voor dementerende ouderen.

Hobby

“Ik was niet meer zo gewend om echt fysiek werk te doen”, vertelt Gert. Hij heeft de luxe, zo zegt hij zelf, om maar 24 uur per week te hoeven werken. “Het is natuurlijk wel werk. Ik doe het serieus en ik krijg er ook voor betaald, maar eigenlijk is het gewoon hobby", geeft hij toe.

“Ik wilde graag met mensen bezig zijn. Het is erg fijn om mensen die heel afhankelijk zijn nog een goede dag te kunnen geven. Dat doe je samen met een team. En als je dag er dan op zit, kun je dat ook weer allemaal loslaten. En bij het werk als bestuurder ging het 24 uur door.”

Nieuwe rol

Gert vindt het geen probleem dat hij nu weer een gewone medewerker is. Hij vindt het juist wel fijn. “Ik hoef me nu alleen maar druk te maken over de mensen op de afdeling. Dit is het, meer niet. Gewoon weer werken aan de basis.”

Gert vindt eigenlijk dat meer mensen in de zorg dit zouden moeten doen. "Niet zomaar één dagje in de maand meelopen, want dan ben je niet echt onderdeel van het zorgproces. Maar als je het regelmatig doet, dan weet je ook wat er echt speelt op de werkvloer. Maar ik vind dat dit veel te weinig gebeurt.”

Jeugd

Het is duidelijk dat Gert een passie voor de zorg heeft en hij hoopt die eigenlijk ook op jongeren over te brengen, zodat die misschien ook kiezen voor een baan in zorg. “Want die mensen hebben we keihard nodig!”