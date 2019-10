Grote Markt Breda stroomt vol voor herdenking bevrijding samen met koning

De Grote Markt in Breda is helemaal met mensen gestroomd die het slot van de herdenking van 75 jaar bevrijding van de stad willen bijwonen. Op de Markt zijn onder ander koning Willem-Alexander en de Poolse president aanwezig.

Vanaf vier uur dinsdagmiddag is er een programma met dans en muziek. Vanaf vijf uur zijn ook koning Willem-Alexander en de Poolse president aanwezig.

In Gilze-Rijen is dinsdagmiddag een vrijheidstocht gestart, met oud-strijders en militaire voertuigen. Zij rijden in colonne naar Breda en sluiten in het centrum aan bij militairen en veteranen in jeeps die vanaf de KMA door de stad trekken. Uiteindelijk komen zij vanaf vijf uur aan op de Grote Markt.