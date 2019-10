Koning bij herdenking bevrijding in Breda: 'Gij blijft de schoonste stad van het zuiden'

Vanaf vier uur dinsdagmiddag was er een programma met dans en muziek. Vanaf vijf uur waren ook koning Willem-Alexander en de Poolse president aanwezig. Zij keken onder meer naar de Poolse militaire kapel die voorbij marcheerde. ''We eren vandaag onze Poolse bevrijders'', zei de vorst in een toespraak. ''Breda houdt van jullie, Nederland houdt van jullie. We dragen de herinnering van jullie strijd mee in onze harten. Die bond kan niet verbroken worden.'' Onder het publiek dat naar de speech van de koning luisterde, waren ook enkele oud-strijders aanwezig.

De toespraak van de koning was in het Engels, op een klein stukje na. Aan het einde haalde de koning het Bredase volkslied aan:

Ons eigen fier Breda

Breda vooruit, de klokken luiden

Breda gij blijft de schoonste stad van het zuiden

In Gilze-Rijen was dinsdagmiddag een vrijheidstocht gestart, met oud-strijders en militaire voertuigen. Zij reden in colonne naar Breda en sloten in het centrum aan bij militairen en veteranen in jeeps die vanaf de KMA door de stad trokken. Uiteindelijk kwamen zij na vijf uur aan op de Grote Markt.

Eerder dinsdagmiddag herdachten Koning Willem-Alexander en de Poolse president Duda in Breda de gesneuvelde militairen van de 1e Poolse Pantserdivisie herdacht. Zij kwamen 75 jaar geleden om het leven bij de bevrijding van Breda. De Polen veroverden onder leiding van generaal Stanislaw Maczek op 29 oktober 1944 Breda.