Proost: Brabant brouwt erop los met weer een nieuwe brouwerij

De investering van de brouwende broers bedraagt rond de 1 miljoen euro en ze verwachten dat het eerste bier in december gebrouwen kan worden. In een oude 17e eeuwse boerderij in Almkerk wordt door gebroeders Verschoor een splinternieuwe en hypermoderne brouwerij gebouwd. Niet een brouwerij met een productieomvang zoals we die kennen van Bavaria uit Lieshout, maar wel een brouwerij die het predicaat ‘hobby brouwerijtje’ ver overstijgt.

De broers Hans-Anton en Clement Verschoor uit Almkerk gaan doen wat ze altijd al hebben willen doen en dat is een eigen brouwerij beginnen. "Geen hobby brouwerijtje om zo nu en dan een litertje of dertig bier te brouwen", vertelt Clement Verschoor." Maar, een brouwerij met een toch wel redelijke capaciteit. We gaan niet alleen voor de lokale markt brouwen, maar ook landelijk. We hebben al een aantal grote klanten die hebben toegezegd ons bier te willen gaan afnemen."

Bier op basis van het eeuwenoude Reinheitsgebot

De broers hebben zich in het bieravontuur kunnen storten, na de verkoop van aandelen van bedrijven, waar ze eigenaar of mede-eigenaar van waren. "We kunnen ons nu helemaal toeleggen op het brouwen van bier", zegt Hans-Anton die de brouwmeester is van het tweetal. "Mijn broer die doet de financiën, ik het bier." De broers gaan in principe voor bier zonder poespas, op basis van het eeuwenoude Reinheitsgebot. "Dat is bier op basis van mout, water, hop en gist. Dat is wat het is. We zullen best wel eens een keertje iets 'geks' doen, maar goed bier zonder poespas dat is het uitgangspunt."

Ruimte genoeg voor een nieuwkomer

Ondanks de tientallen brouwerijen die Brabant al telt blijft er genoeg ruimte over voor (nog) een nieuwkomer, aldus Clement. "Ik heb niet precies paraat hoeveel brouwerijen Brabant al telt, maar er is echt nog genoeg speling in de markt. Het marktaandeel pils wordt namelijk meer en meer vervangen door craft bier (Amerikaanse term voor bier uit 'thuis' brouwerijtjes). Dus er is meer ruimte voor producten, zoals wij die straks ook gaan leveren."

De Magistraat

De brouwerij in Almkerk met de naam De Magistraat gaat in december voorzichtig van start. In maart van het volgend jaar zal de brouwerij op volle capaciteit draaien. "Dan is er ook een officiële opening", aldus brouwmeester Hans-Anton die vooralsnog bezig is met het leggen van honderden verbindingen tussen ketels en besturingssystemen.







