Hond die meest beruchte terroristenleider pakte, is in Best getraind

Dit is de hond die in Best is getraind voor het Amerikaanse leger.

De legerhond die zaterdag een belangrijke rol had in de jacht op Isis-leider Abu Bakr al-Baghdadi is korte tijd in Best opgeleid. Marco van Hoof van Hondenadvies Centrum Nederland herkende de vijfjarige reu meteen toen hij hem als held geëerd zag worden in het nieuws. "Die hebben we op 1-jarige leeftijd naar Best gehaald."

Volgens van Hoof is de hond op jonge leeftijd geselecteerd om voor militaire doeleinden te worden ingezet. De hondenopleider kan niet zeggen waar de reu vandaan komt en hoe lang hij in Best heeft gezeten. "Dat is geheim. Hij heeft in ieder geval een korte training gehad in ons hondencentrum. Hierin wordt getest of een hond de stress aankan en het juiste karakter heeft om ingezet te worden door politie of leger."

Het Brabantse opleidingscentrum verkocht de Mechelse herder aan een speciale eenheid van het Amerikaanse leger. Via Schiphol werd de hond naar de Verenigde Staten gebracht, waar hij uitgebreide en gespecialiseerde training kreeg.

Van Hoof twijfelde dit weekend geen moment dat hij de hond eerder had gezien. In eerste instantie was in de media verwarring over of het een mannetje of vrouwtje was. Maar de Amerikaanse president Donald Trump sprak zondag van een good boy, en had verder nog meer veel lovende woorden voor de hond wiens naam niet wordt vrijgegeven.

Heldendaad

De reu sprintte zaterdag achter de beruchte terroristenleider aan die zich in Noord-West Syrië schuilhield. Na een achtervolging in een doodlopende tunnel zag de Isis-voorman geen andere keus dan zijn bomgordel tot ontploffing te brengen. De hond raakte hierdoor lichtgewond en wordt door dierenartsen aan deze verwondingen behandeld.

Dat een Nederlandse hond op een belangrijke functie binnen de Amerikaanse defensie terecht is gekomen, is volgens Van Hoof geen verassing. Volgens de hondentrainer is Nederland koploper in het klaarstomen van honden voor het werk bij de politie of in het leger. "Nederland is daar 107 jaar geleden al mee begonnen waardoor veel landen naar ons kijken voor expertise."