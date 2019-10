Annemieke van de Ven nieuwe burgemeester van Reusel - De Mierden

Van de Ven was van 2006 tot 2018 wethouder in de gemeenten Veghel en Oss. In Veghel was ze onder meer verantwoordelijk voor natuur en milieu, recreatie en vastgoed. Ook is ze manager thuiszorg van Pantein Zorggroep, lid van de raad van toezicht bij Farent en is ze professionele coach bij V coaching.

De beëdiging van de nieuwe burgemeester vindt, als alles goed gaat, plaat op 10 december.