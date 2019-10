Toon (88) ziet 'zijn' O.S.S.'20 verliezen van TOP Oss, maar hij heeft ondanks dat een mooie avond

Er is ruim een uur voor de aftrap geen greintje spanning te vinden op het gezicht van Toon. Zoals altijd maakt hij zich weer klaar om naar zijn club te gaan kijken. Elke thuis- en uitwedstrijd zijn Toon en zijn vrouw van de partij. "Anders duurt de zondag toch maar zo lang", zegt hij daar zelf over.

Nooit gebeurd

Gezien het koude weer trekt Toon toch maar de winterjas aan en natuurlijk kan de blauw-gele O.S.S.'20-sjaal niet ontbreken. Zeker niet voor deze speciale doordeweekse wedstrijd tegen de buren van TOP Oss. "Het leeft hier wel in de stad", zegt Toon over de derby. "Toen we zagen dat we tegen TOP moesten spelen in de beker, stond iedereen wel te springen. Zoiets is nog nooit gebeurd."

We volgden Toon van den Elzen voor, tijdens en na de wedstrijd tussen O.S.S.'20 - TOP Oss. Bekijk hieronder hoe Toon de derby van Oss heeft beleefd en lees verder.

Zelf vindt Toon het prachtig dat hij dit nog mag meemaken. Al een jaar of dertig is hij namelijk betrokken bij O.S.S.'20: eerst als (hoofd)sponsor, daarna als vrijwilliger. "Ik hang nu nog voor elke wedstrijd de vlaggen op en na afloop haal ik ze er weer vanaf. En als de club me ergens anders voor nodig heeft, dan wil ik dat ook doen."

Geen slapeloze nachten

Maar dinsdagavond ging het natuurlijk maar om één ding: winnen. In de beker is het natuurlijk erop of eronder, maar dat zorgde niet voor extra spanning. "Ik heb eigenlijk nooit spanningen voor een voetbalwedstrijd. Dus ook nu niet."

Toon had van tevoren gezegd dat hij het gevoel had dat zijn O.S.S.'20 er een verlenging uit zou slepen. Maar uiteindelijk verloor O.S.S.'20 de bekerclash met de stadgenoot nipt met 2-1, al had er volgens Toon wel wat meer ingezeten voor zijn club. "Of ik nu lang wakker lig van dit verlies? Nee, joh. Ik baal nu ook niet hoor. Ze hebben goed gespeeld en veel kansen gehad, dus TOP had gewoon net even wat meer geluk."

Met een lach op het gezicht loopt Toon na de wedstrijd nog naar de vlaggen toe, want die moesten er natuurlijk nog wel even afgehaald worden.