Crimineel gegijzeld en mishandeld, politie vermoedt verband met beschieting van huis in Eindhoven

De politie vermoedt een verband tussen het beschieten van een woning aan de Delibesweg in Eindhoven en de gijzeling van een man uit het criminele circuit. Dat meldt de politie woensdagmorgen. De 39-jarige man is meerdere dagen gegijzeld door andere criminelen. Hij had flinke verwondingen toen hij zich uiteindelijk bij een familielid meldde nadat hij was vrijgelaten.

De beschieting van het huis aan de Delibesweg, vorige week donderdagnacht, is waarschijnlijk een soort vergeldingsactie in het criminele circuit. De woning werd met een automatisch vuurwapen onder vuur genomen. Op dat moment was er niemand thuis. Volgens de politie heeft het er alle schijn van dat de schietpartij te maken heeft met een ruzie tussen criminelen. De rol van de bewoner van het beschoten huis in dit conflict wordt onderzocht.

Arrestatieteam en invallen

Kort na de schietpartij ontving de politie informatie over de gijzeling van een 39-jarige man, die ook actief is in het criminele milieu. De man zou al meerdere dagen worden vastgehouden door andere criminelen, waar hij begin vorige week nog mee werd gezien. De recherche startte een groot onderzoek om de man zo snel mogelijk op te sporen.

Zaterdagavond hield een arrestatieteam op de A27 (Breda-Utrecht) drie mannen aan die betrokken zouden zijn bij de gijzeling. In de daarop volgende nacht viel de politie een aantal panden binnen in Oost-Brabant, maar daar werd het slachtoffer niet gevonden.

Flinke verwondingen

Zondag bleek de gegijzelde man bij een familielid te zitten. Hij had zich daar zwaargewond gemeld. Volgens de politie wijzen zijn verwondingen op stevige mishandelingen. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk omdat de man op geen enkele manier wil meewerken aan het onderzoek.

Het drietal dat op de A27 werd opgepakt, is dinsdag wegens onvoldoende bewijs weer vrijgelaten. De man die werd gegijzeld, is wel vastgezet. Hij moet in België nog een celstraf van acht jaar uitzitten omdat hij betrokken was bij een drugslab en automatische vuurwapens in zijn bezit had.