Dringend gezocht: 385 nieuwe pleeggezinnen in Brabant

Er zijn dringend meer nieuwe pleegouders nodig, zegt Pleegzorg Nederland in een oproep. In Brabant zijn er 385 nieuwe pleeggezinnen nodig, landelijk is er een tekort van 3500 pleeggezinnen per jaar.

Er zijn er momenteel 1964 Brabantse pleeggezinnen. Het aantal nieuwe pleegouders neemt al jaren af. Daardoor lukt het steeds minder goed om een goede match tussen kinderen en pleeggezin te vinden, zegt Pleegzorg Nederland.

Deze week is daarom de campagne ‘Open je wereld’ gelanceerd tijdens de Week van de Pleegzorg. Met de campagne wil Pleegzorg Nederland laten zien hoe het leven van zowel pleegouders als pleegkinderen wordt verrijkt.

Gedurende de week worden pleegouders in het zonnetje gezet met gezinsuitjes, worden er thema- en netwerkbijeenkomsten gehouden en is er op 6 november een landelijke pleeggrootouderdag.

Pleegouder in deeltijd

Esther Overweter, bestuurslid pleegzorg van Jeugdzorg Nederland zegt: “We hebben gemerkt dat veel mensen niet weten dat er verschillende manieren zijn om pleegouder te zijn. Daardoor denken veel van hen bij voorbaat al dat pleegzorg niets voor hen is. Met de campagne willen we de mensen laten zien dat je bijvoorbeeld ook pleegouder kunt worden in deeltijd. En hoe mooi het is op deze manier je wereld open te stellen voor kinderen die dat goed kunnen gebruiken.”