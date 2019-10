Efteling wil met 14.300 zonnepanelen op de parkeerplaats energie voor het park opwekken

Het plan is voor parkeerterrein M. Die parkeerplaats ligt het verst van de ingang van de Efteling. De overkapping heeft een oppervlakte van 23.000 vierkante meter en er is plaats voor 1436 auto’s. Het park heeft een vergunning aangevraagd bij de gemeente.

Plan voor 2030

Er is gekozen voor zonnepanelen omdat de Efteling het attractiepark klimaatneutraal wil maken. “We willen vanaf 2030 alle energie die we nodig hebben, zelf opwekken. Deze zonnepanelen zijn goed voor 14 procent”, vertelt woordvoerster Laura van den Bos van de Efteling.

Er is voor verschillende redenen gekozen voor parkeerterrein M. “Als bezoekers verderop parkeren, willen wij ze graag meer comfort bieden. Als je onder de overdekte parkeerplaats staat hoef je in de winter niet te krabben en in de zomer blijft de auto koeler.”

Volgend jaar

De Efteling heeft nog geen goedkeuring voor de zonnepanelen, maar ze hopen volgend jaar te beginnen met de bouw.