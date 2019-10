Vechtpartij na bekerwedstrijd Achilles Veen - Roda JC

"We hebben toegangswegen afgesloten om de groepen uit elkaar te halen", laat een politiewoordvoerder weten. Er is nog niemand aangehouden. Bij de politie zijn geen aangiftes gedaan.

Duwen en trekken

Henk Schreuders, voorzitter van Achilles Veen, zat in de bestuurskamer toen de sfeer grimmig werd nadat een kleine groep Roda JC-fans het sportpark verliet. "Daar is wat geduwd en getrokken. Beveiligers die we hadden ingehuurd, hebben die supporters toen naar buiten gewerkt. Het is ongeveer tien minuutjes wat onrustig geweest."

Over een aanleiding is nog niets bekend. Op het sportpark waren ongeveer 1200 mensen aanwezig, onder wie 125 supporters van Roda JC. Die waren op eigen vervoer naar Veen gekomen. De fans van Roda JC zaten tijdens de wedstrijd in een speciaal vak.

Achilles Veen verloor het bekerduel met 0-2.