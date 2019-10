Vleermuizen hoeven verbouwingsplannen stadskantoor niet te vertragen, zegt deskundige

Volgens Michels is het zeer gebruikelijk dat je bij dit soort projecten drie jaar van tevoren al onderzoek doet. De vleermuizen moeten in het kader van de Wet Natuurbescherming een jaar lang worden gemonitord om er een goed beeld van te krijgen.

Verbaasd

"Ik weet niet natuurlijk wat er hier precies is gebeurd maar het verbaasd me wel. Als de gemeente op tijd begonnen is, hadden ze nooit verrast hoeven te worden. Dan hadden ze alle tijd gehad om maatregelen te nemen. Nu hebben ze een jaar nodig om vervolgonderzoek te doen en vervangend onderdak voor de vleermuizen te regelen", stelt de ecologisch adviseur.

Een woordvoerder van de gemeente Roosendaal laat weten dat na 'grondige inspectie' pas onlangs de vleermuizen zijn aangetroffen. Het onderzoek kon volgens de gemeente ook niet drie jaar van tevoren worden uitgevoerd omdat toen de plannen voor het stadskantoor nog niet bekend waren.

LEES OOK: Twee vleermuizen leggen renovatie stadskantoor Roosendaal voor maanden plat: 'Wegjagen mag niet'

De gemeente moet nu nestkasten plaatsen waar de diertjes naar toe kunnen verhuizen. Of er moet gezorgd worden dat ze in openingen van andere gebouwen binnen 200 meter van de vindplaats gaan verblijven.

Dinsdag werd bekend dat de grootschalige renovatie van het stadskantoor in Roosendaal vertraagd is door de aanwezigheid van twee vleermuizen. De dieren houden zich schuil bij de buitengevel van het gebouw. Aanvankelijk was gepland dat het vernieuwde 'HUIS van Roosendaal' na de zomer van 2021 af zou zijn. Dat wordt nu waarschijnlijk pas januari 2022.

Normale procedure

Volgens Ed Michels begint normaalgesproken een onderzoek naar vleermuizen dus drie jaar voor een verbouwing begint. "Na een jaar hebben we in beeld welke verblijven er in een gebouw zitten van dieren met een beschermde status. Het jaar daarop ga je zorgen voor een tijdelijk onderkomen. En tenslotte regel je een permanent onderkomen waar de dieren kunnen blijven zitten."

"Ik zeg altijd we hebben de natuur en de mensheid en die moeten we met elkaar in balans houden."