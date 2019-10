Man gestoken met mes na ruzie op straat in Breda

Bij een ruzie op straat is woensdagmiddag een man gestoken met een mes. Dit gebeurde in de buurt van tankstation De Haan aan de Kapittelweg in Breda.

Het slachtoffer raakte lichtgewond. De dader is gevlucht.

Een politiewoordvoerder benadrukt dat het niet om een overval ging. Het is volgens haar ook nog onduidelijk of de steekpartij bij het tankstation plaatsvond. "Daar werd wel de melding gedaan, maar we moeten nog uitzoeken waar het precies is gebeurd."