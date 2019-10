Gemeentehuis Oss wordt onneembare vesting, maar 'wel toegankelijk voor publiek'

Het werk aan de Raadshuislaan gaat ongeveer een week duren. De totale kosten van deze maatregelen is twee ton.

Onvrede

Volgens Oss hebben gemeenten in heel Nederland steeds meer te maken met zaken rondom veiligheid. "Het komt vaker voor dat bezoekers in het gemeentehuis hun onvrede uiten, schade aanbrengen aan het gemeentehuis en andere bezoekers en medewerkers een onveilig gevoel geven. Om die reden hebben we de bestaande veiligheidsafspraken voor het gemeentehuis onderzocht."

Daaruit blijkt dat de veiligheid rondom het gemeentehuis beter kan. De aanpassingen dragen volgens de gemeente Oss bij aan een 'veilig gemeentehuis voor bezoekers, medewerkers en bestuurders'.

Toegankelijk

In een toelichting benadrukt de gemeente dat de veiligheidsmaatregelen geen afbreuk zullen doen aan de toegankelijkheid voor het publiek. "Wij zijn een gemeente die geen barrières opwerpt voor haar inwoners en die openheid en gelijkwaardigheid hoog in het vaandel heeft. Wij geven daaraan invulling met een toegankelijk gemeentehuis, met open balies en een sfeer van vrij ontmoeten."

Poep

Recent zijn er enkele voorvallen geweest waarbij de veiligheid in en rond het gemeentehuis in gevaar kwam. Zo was er een man die visafval en poep op de stoep van het gemeentehuis smeet. De rechter legde hem onder meer een gebiedsverbod op. Oss verwijst ook naar andere incidenten zoals Kerkrade waar twee weken geleden een auto het politiebureau ramde. En Lingewaard waar een automobilist vorig jaar met opzet het gemeentehuis binnenreed.

Oss is niet de enige gemeente die de veiligheidsmaatregelen rond de eigen werkplek opschroeft. Vooral na de aanslag op het historische gemeentehuis van Waalre in 2012 ging bij lokale overheden de alarmbel af.