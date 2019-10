Ambulancemedewerkers gaan los met 'lipdub' op nummer van Queen

De collega’s van ambulancedienst RAV Brabant Midden-West-Noord gaan tijdens hun teambuildingsdag helemaal los bij een ‘lipdub’. Op Facebook is te zien hoe het personeel dansend en playbackend op 'Don't stop me now' van Queen alles uit de kast halen. “Iedereen vond het super leuk.”

Bij een ‘lipdub’ dansen en playbacken mensen op een nummer en deze video moet in één keer worden opgenomen. Er mag dus niet in geknipt worden. Monique Meulepas was een van de collega’s die schitterden in de video en zij was ook de bedenker van deze ‘lipdub’. “Vanuit de organisatie mogen we jaarlijks een uitje verzinnen. Ik zag dit voorbijkomen en ik heb het voorgedragen. Iedereen was enthousiast.”

In de video ziet het eruit alsof het allemaal goed ging, maar achter de schermen was dat toch niet het geval. “We hebben de video drie keer opnieuw moeten opnemen, toen was het goed.”

Het ambulancepersoneel is meer dan tevreden met het eindresultaat. “Het was superleuk om te doen.” En voor de duidelijkheid: “Er was ander personeel aan het werk op de ambulance.”