Autoruiten krabben en dan te laat komen op je werk is verleden tijd, beweren deze slimmeriken

Het seizoen van autoruiten krabben is begonnen. Voor veel mensen een irritante, tijdrovende klus aan het begin van de dag. Soms zelfs reden om te laat te arriveren op de werkplek. "Daarom is het toch handig als je vooraf op de hoogte bent en maatregelen kunt treffen? Vanuit die gedachte hebben we de app 'Carfrost' in elkaar gezet", zegt Haans.

Nee, we mogen het geen 'krab-app' noemen, want in het Engels klinkt dat nogal negatief. En de Tilburgers willen met hun vinding graag de internationale markt op, vandaar.

Natuurkundig hoogstandje

Dat ze gaan doorbreken met hun applicatie, is volgens Haans, Koen Emmers en Daniël Willemstein een kwestie van tijd. "Er zit een natuurkundig hoogstandje achter deze app", volgens het drietal. "Koen heeft een algoritme ontwikkeld dat zelfs weerstations niet voor elkaar krijgen", beweert Haans. "We knopen data over zaken als luchtvochtigheid, dauwpunt, stralingsniveau in de atmosfeer en het aantal koude dagen aan elkaar. Zo kunnen we per plaats voorspellen of autoruiten gaan bevriezen."

Glansrijk

De weergegevens kopen de Tilburgers in bij weerstations. Waarom die zelf niet met een dergelijke app komen? "Het is een stukje service waar weerstations weinig tot geen interesse voor hebben", zegt Haans.

De drie Tilburgers roken echter de commerciële kansen en gingen aan de slag. Na een jaar testen in Tilburg en omstreken zijn de resultaten 'superpositief'. Ongeveer 300 iPhone-gebruikers hebben hun ervaringen teruggekoppeld en de ontvangst verliep glansrijk. De app komt daarom volgende maand ook beschikbaar voor android-telefoons.

Grieta Spannenburg van Weer.nl noemt de app 'heel creatief'. “Ik vind dit wel grappig, maar volgens mij moet je wel veel algoritmes op zo’n applicatie loslaten. Hier bedoel ik mee dat je met veel dingen rekening moet houden. Hoe droog of nat is het? Waar staat de auto? Onder een carport, tegen een muur, tussen andere wagens? Maar ook de kleur van een wagen kan van invloed zijn. Je hebt met echt veel variabelen te maken."

Vriesweer

Nog een bijzonderheid, is dat de Tilburgse app zichzelf al lerend verbetert. Dat gebeurt aan de hand van feedback door gebruikers. Als lokkertje is de app gratis te downloaden. Gebruikers ontvangen dan per week voor drie locaties een voorspelling. Wie ook een persoonlijke waarschuwing wil krijgen, betaalt een euro per maand. Of zes euro voor een heel jaar, hoewel dat in de zomer vrij weinig zin lijkt te hebben.

Ligt het verdienmodel dan op zijn gat? "Nee, onze app is wereldwijd verkrijgbaar en het vriest altijd wel ergens", bezweert Haans.