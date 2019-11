Piet Gerrits was de meest gehate politieman van Tilburg

Veel Tilburgers zouden hem graag iets willen aandoen maar durven of kunnen het niet. Gerrits is een felle NSB’er. Hij heeft ook veel contacten met de Sicherheitsdienst in Den Bosch. Aan het begin van de oorlog maakt Gerrits vooral jacht op mensen die in de zwarte handel zitten. Als in 1942 de Jodenvervolging begint, maakt hij joden zijn doelwit. Ook speurt hij naar andere onderduikers.

Moordaanslag

Het verzet weet wat Gerrits doet maar kan er niet zoveel tegen doen. Op een bepaald moment is het voor het verzet genoeg geweest en beraamd een moordaanslag. Dat is als Gerrits een joods echtpaar uit Rotterdam op heeft gepakt. De twee hebben valse persoonsbewijzen. Piet Gerrits vertrouwt het niet en probeert de geboorteakten te achterhalen. Als hem dat zou lukken, zou de maker van de valse bewijzen -ambtenaar Wim Berkelmans- ook bekend worden. Gerrits moet gestopt worden.

Vijfsprong

In januari 1944 moet het gaan gebeuren. De aanslag wordt gepland op de vijfsprong in het centrum, bij de drogisterij ‘de Medicijnmeester’. Het is een goede locatie wat de plek heeft vijf vluchtwegen.

Er is die periode een avondklok: om 22.00 uur mag niemand meer over straat. Twee mensen staan op wacht in de Nieuwlandstraat. Ze zullen Van Beek, de man die Piet Gerrits neer moet schieten, inseinen wanneer hij moet vuren.

Verraad

Maar Gerrits heeft het door. Een van de twee wachters in de Nieuwlandstraat kan worden aangehouden. Voor Van Beek het teken dat de actie niet door kan gaan. Iemand uit de verzetsgroep heeft de mannen verraden. Het verraad kost zes mensenlevens.

Op 5 september 1944, op Dolle Dinsdag, vlucht Piet Gerrits uit Tilburg en gaat naar Winschoten. Tot de bevrijding werkt hij daar. Kort na de oorlog wordt hij gepakt en ter dood veroordeeld. Piet Gerrits is een van de weinigen bij wie de straf ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Brabant Remembers

Brabant staat uitgebreid stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Brabant Remembers doet dat aan de hand van 75 bijzondere verhalen van Brabanders over de impact van de oorlog op hun leven. De uitgebreide verhalen zijn ook te lezen op de site van Brabant Remembers. De app Brabant Remembers is ook te downloaden in de App Store en via Google Play.