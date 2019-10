RKC toont karakter in bekerduel, maar verliest toch van Heracles

ALMELO -

RKC Waalwijk heeft ook in het KNVB-bekertoernooi niet de eerste zege van het seizoen kunnen afdwingen. De hekkensluiter in de eredivisie, met slechts één punt uit elf duels, toonde karakter in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Aan een nieuwe nederlaag viel echter niet te ontkomen: 4-3.