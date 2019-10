Een ongeluk zorgde donderdagmorgen voor veel vertraging op de A2 bij Maarheeze. Bij het ongeval waren drie auto's en een busje betrokken. Een van de betrokkenen is in de ambulance nagekeken.

Het verkeer in de rijrichting van Nederweert naar Eindhoven kon bij Maarheeze tijdelijk alleen over de vluchtstrook. De bergingswerkzaamheden waren rond kwart over negen afgerond.