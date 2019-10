Beekse Bergen in rouw: oudste bewoner Mizzi op 53-jarige leeftijd overleden

HILVARENBEEK -

Het is een verdrietige dag voor Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Witwanggibbon Mizzi is daar op 53-jarige leeftijd overleden, wat een heel hoge leeftijd is voor deze mensapen. Mizzi was het oudste dier van het park. "We zullen haar kenmerkende ochtendgezang gaan missen."