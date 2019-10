Hackers eisten 300 bitcoins om Peters computer vrij te geven: 'Nooit betalen, dat helpt niks'

"Gelukkig had ik goede back-ups, dus kon ik de computer leeghalen en alles opnieuw installeren." En dus bleef de schade beperkt en hoefde hij niet op de eisen van de hacker in te gaan.

Hij heeft nog wel een aantal adviezen voor computergebruikers:

"Zorg ervoor dat je computersysteem altijd up to date is en zorg dat je goede wachtwoorden hebt. Of beter nog: wachtzinnen, want die zijn veel moeilijker te kraken. Bijvoorbeeld: 'Wij eten 2 keer per week frietjes', dan heb je alle karakters in je wachtzin zitten."

Een andere valkuil is het klikken op onbekende linkjes. Peter adviseert: "Klik niet op dat aangeboden linkje. Beter is het om de volledige naam van de site over te typen in de adresbalk en op die manier naar de site toe te gaan."

1 op de 4 Nederlanders

De gemeente Breda wil dat inwoners van de stad veel voorzichtiger worden met internetten, want de criminaliteit via het web neemt met een rap tempo toe. Als eerste stad in Nederland heeft Breda nu een groep van 30 vrijwilligers opgeleid die elk op hun eigen manier in hun buurt met folders en tips inwoners waarschuwen voor de gevaren van internet. Zo moet worden voorkomen dat ze slachtoffer worden van hackers en oplichters.

Wie denkt dat alleen banken of andere bedrijven het doelwit zijn van hackers, heeft het mis. Een op de vier Nederlanders heeft al eens te maken gehad met oplichting via internet. "Het is echt een vorm van criminaliteit die burgers op allerlei manieren kan raken. Denk aan fishing, sexting, Marktplaatsfraude. Het gebeurt echt veel", zegt de verantwoordelijk wethouder.

Fishing: via nepmailtjes mensen laten doorklikken naar een nagemaakte site van een bedrijf of bank om ze daar hun inloggegevens te ontfutselen.

Sexting: mensen verleiden om naaktfoto's van zichzelf te sturen om ze daar later mee te chanteren.

Marktplaatsfraude: mensen bestellen spullen op een verkoopsite en betalen daarvoor, maar ontvangen die goederen nooit.

Als je gehackt bent, dan is het al te laat, zegt wethouder Greetje Bos: "Dan is het leed al geschied en is het heel ingewikkeld om het weer op te lossen. Dus daarom zetten wij heel erg in op het voorkomen, preventie, met de tips en trucs van de vrijwilligers. We lopen hiermee voorop in Nederland en ik denk dat het een voorbeeld kan zijn voor andere gemeenten in Nederland."