Grootschalig onderzoek naar nierschade in Breda, landelijke primeur met thuistest voor inwoners

“We weten dat er veel mensen rondlopen die zelf niet weten dat ze een vorm van nierschade hebben. We hopen deze patiënten vroegtijdig te kunnen opsporen. Dat doen we door testen of er eiwitten in de urine zitten. Dat zijn vaak de eerste tekenen van schade”, legt Van Etten van het Amphia ziekenhuis uit.

Levensverwachting

Volgens de internist is de impact van een nieraandoening enorm. “Veel klachten, veel medicijnen en het kan uiteindelijk zelfs leiden tot nierdialyse of een transplantatie. Mensen met nierschade hebben een lagere levensverwachting dan mensen met sommige vormen van kanker."

Van Etten vervolgt: "Het is een probleem voor de patiënten maar het betekent ook hoge kosten. Meer dan tien procent van de bevolking heeft een vorm van chronische nierproblemen. Juist voor patiënten met een milde vorm is het belangrijk dat we er snel bij zijn.”

Nierdialyse

Nierpatiënt Kees van der Zanden (59) uit Dongen kan erover meepraten. Drie keer per week moet hij voor een nierdialyse naar het ziekenhuis in Breda. Hij is blij met het bevolkingsonderzoek, al komt het voor hemzelf te laat.

Kees van der Zanden uit Dongen is blij dat de niercheck er komt. (Foto: Erik Peeters)

“Ik had er graag aan meegedaan, dan was erger voorkomen geweest", zegt hij. "Nu moet ik er altijd rekening mee houden. Je kunt nooit zomaar eens op vakantie. Ik hoop op een transplantatie. Dat zou een hele opluchting zijn.”

Niercheck

Mensen die aanmerking komen voor de niercheck worden de komende drie maanden uitgenodigd om mee te doen. Er zijn twee soorten testen om te onderzoeken welke het prettigst in het gebruik is.

De ene helft van de mensen wordt gevraagd om een beetje urine in een buisje terug sturen. Anderen krijgen een thuistest. Hierbij kunnen ze met behulp van een app en een urinestickje zelf bepalen of er eiwitten in de plas zitten. Later wordt bekeken welke test het gebruiksvriendelijkst is.

Een testpakket met een buisje voor urine.



Breda representatief voor rest van Nederland

De niercheck is een initiatief van het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Nierstichting die het onderzoek voor het grootste gedeelte betaalt. Het bevolkingsonderzoek wordt rond Breda gehouden, omdat de bevolkingssamenstelling van de regio representatief is voor de rest van Nederland.

Begin volgend jaar worden de resultaten geanalyseerd. Als blijkt dat het bevolkingsonderzoek zijn nut bewezen heeft, is het de bedoeling dat de niercheck een landelijk vervolg krijgt.