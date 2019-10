Syriëganger Fatima H. meldt zich bij ambassade in Ankara en wil terug naar Nederland

De twee vrouwen hadden drie kinderen bij zich, van 3 en 4 jaar. Beide vrouwen worden in Nederland verdacht van terroristische misdrijven.

Volgens Blok zijn de twee vrouwen enkele weken geleden ontsnapt uit Al-Hol in Syrië, een kamp waar Syrische Koerden IS'ers en hun familie vasthouden.

Afwachting vervolging

Volgens de NOS heeft de ambassade contact opgenomen met de Turkse autoriteiten. Die hebben de vrouwen gevangengezet in afwachting van een besluit over vervolging of uitzetting. "Het is aan de Turkse autoriteiten om te besluiten of zij ze willen vervolgen. Dat gaan wij afwachten", zei Blok tegen de omroep.

Van Fatima H. uit Tilburg is het Nederlanderschap gisteren ingetrokken, blijkt uit een artikel in de Staatscourant. H. heeft nog de Marokkaanse nationaliteit. De procedure daarvoor was al ingezet voordat de vrouwen zich meldden, meldde het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de NOS.

Een van de kinderen is van H. De andere vrouw heeft behalve de Nederlandse ook een Marokkaanse nationaliteit