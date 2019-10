Auto botst tegen laadklep van verhuisauto in Ulvenhout en gaat ervandoor

Een auto is donderdagmiddag in de Dorpsstraat in Ulvenhout tegen een laadklep van een vrachtwagen gebotst. Het glas van de auto raakte stuk en verwondde twee mensen die aan het verhuizen waren. De automobilist ging er na de botsing vandoor.

Beide gewonden zouden glas in hun ogen hebben gekregen. Een van hen is meegenomen naar het ziekenhuis. De andere gewonde is ter plekke behandeld.

De politie riep via Burgernet op uit te kijken naar een zwarte Renault Megane of Scenic. Voor zover bekend is de bestuurder of de auto nog niet aangetroffen.