Trick or treat! Kinderen (en ouders) vieren Halloween [FOTOSERIE]

Op Halloween is het de gewoonte dat kinderen zich verkleden als spoken of monsters. Met een mandje of tas gaan ze van deur tot deur om er snoep en lekkers te verzamelen. Als de deur open gaat, roepen ze in koor: trick-or-treat! Dat betekent zoveel als: Een snoepje of ik schiet!

In Nuenen-West was een route langs alle huizen van de nieuwe wijk voor alle leeftijden. Onze fotograaf maakte de volgende serie: