Griezelen in de horrorwasstraat met bloedrood schuim: 'Maar je auto komt er weer schoongewassen uit'

De autolampen moeten uit en misschien kun je ook maar beter je ogen dichtdoen als je deze dagen de wasstraat aan de Kruisweide in Breda binnenrijdt. Het is Halloweentijd. En dus hanteren spoken en andere duistere figuren hier de waterspuit en het schuim heeft een bloedrode kleur. " We vinden het leuk om mensen rond deze tijd aan het schrikken te maken, Halloween is hier echt een feestje."

Judith ontvangt de bezoekers in haar trouwjurk vol bloedvlekken. "Ik heb ruzie gehad met mijn ex, het was geen goed huwelijk, dus je ziet waar dat op uit kan draaien", vertelt ze. Ze wijst op het skelet dat tussen de pompoenen buiten de wasstraat zit. Haar ex. Veel is er niet van over.

"Genieten ervan"

Geduldig legt Judith uit dat het voor het optimale effect van de lichtshow binnen nodig is om de lampen uit te doen. Wie het allemaal heel griezelig vindt, is er de geruststellende mededeling dat het allemaal goed komt. "Geniet ervan."

"We zijn helemaal enthousiast", zegt Kim de Keijzer, teamleidster van het tankstation. "Een beetje mensen laten griezelen en laten schrikken, dat is wat wij heel leuk vinden." Het idee kwam van een vaste medewerker van de wasstraat. Die kreeg iedereen mee in zijn plan om Halloween de wasstraat in te halen.

Snoepjes voor de kinderen

Ze plakten de ramen dicht met zwart plastic, brachten lichteffecten aan en hingen grote zwarte spinnen op aan het plafond. "Mensen vinden het erg leuk. Voor kleine kinderen die het allemaal wat eng vinden, hebben we snoepjes en als mensen het echt niks vinden dan passen we het snel weer aan."

Carina van Halteren hoort bij die laatste categorie. "Dit is niks voor mij", zegt ze voordat ze met haar auto de wasstraat in rijdt. Aan haar gezicht is te zien dat ze het spannend vindt. Maar dan komt reddende engel Judith om de hoek. "Jongens, hou het rustig, maak het niet te creepy deze keer." En tegen Carina zegt ze: "Het komt allemaal goed. Uw auto komt er weer schoongewassen uit."

"Leuk voor de jeugd"

Met een brede glimlach komt Carina weer naar buiten gereden. "Ze zijn heel lief geweest. Ze hebben er rekening mee gehouden." Halloween is aan haar niet besteed, laat ze nog weten. "Ik denk dat het voor de jeugd heel leuk is, maar voor mij hoeft het niet."